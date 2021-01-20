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Вильфанд предупредил об экстремальных перепадах температуры в России

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Жителей европейской и северо-западной части России ожидают резкие перепады температуры. Об этом в интервью РЕН ТВ в среду, 20 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Эта неделя жителям Центральной России и Московской области запомнится своей изменчивостью. В начале недели погода определялась адвекцией — переносом очень холодных воздушных масс не просто с севера, а из приполярных районов, которые генетически холодные. Это один процесс — медленное неуклонное перемещение холодных воздушных масс», — сказал Вильфанд.

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Также, по его словам, центр европейской России находился в отроге высокого давления — это значит, что при малооблачной погоде или безоблачной погоде, которая характерна для антициклонального типа погоды, ночью происходило сильное охлаждение подстилающей поверхности и вымораживание приземного слоя воздуха.

Синоптик пояснил, что эти два эффекта привели к тому, что температура достигала –22…–25, а на юго-востоке до –30.

Как отметил Вильфанд, в регионы возвращается тепло, однако скачок температуры окажется экстремальным — около 10 градусов.

Метеорологи ожидают, что в четверг начнется заметное потепление, которое связано с тем, что к границам России со стороны Прибалтики и юго-запада Европы приближается «обширный и глубокий циклон» и по его периферии будет поступать «очень теплый воздух» с запада Средиземноморья и даже из субтропических регионов Атлантики.

В начале следующей недели потепление также продолжится. Отклонение от климатической нормы достигнет экстремальных значений, разница составит двухзначный показатель, подчеркнул Вильфанд.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в четверг, 21 января, на европейской части России произойдет резкое повышение температуры, которое продержится минимум до субботы.

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