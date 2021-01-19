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Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление в европейской части России

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В четверг, 21 января, на европейской части России произойдет резкое повышение температуры, которое продержится минимум до субботы, рассказал 18 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отмечается, что такая погода будет особенно заметна в южных и западных регионах. По словам метеоролога, потепление будет связано с тем, что воздушные массы переместятся с юго-запада, а не севера. Так, теплый воздух, сформировавшийся на западе Средиземноморья, над субтопическими акваториями Атлантики, начнет поступать в Европейскую Россию через юг Западной Европы.

«Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12–13 градусов в течение дня. Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус 2…минус 4. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2–3 градусов. К концу недели погода станет на 10 градусов выше нормы», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

При этом синоптик подчеркнул, что в Заволжье, на Урале, а также на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод и температура на 12–16 градусов ниже климатической нормы.

Ранее в этот день Вильфанд заявил, что в ряде регионов России ожидается аномально теплая неделя.

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