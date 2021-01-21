Герой наш Романов: как российский защитник дебютировал в НХЛ

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) идёт уже неделю, и часть российских новичков успела себя проявить за океаном. Успешными действиями отметились защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Менее удачными дебюты выдались у вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина и форварда «Торонто Мейпл Лифс» Александра Барабанова. Все четыре хоккеиста об отъезде за океан объявили ещё весной, а контракты со своими новыми клубами подписали летом. Но из-за пандемии сумели впервые выйти на лёд только сейчас, не играя в официальных матчах с марта, когда был прерван прошлый сезон КХЛ.

Романов

21-летний защитник ещё в прошлом сезоне стал активно выступать за ЦСКА, но не получал столько игрового времени, сколько ему дали в дебютном матче за «Монреаль». В ночь с 13 на 14 января по московскому времени Романов отыграл 22 минуты в выездной встрече с «Торонто». Его команда проиграла в овертайме (4:5), но сам россиянин заслужил позитивные отзывы.

Главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен ставил молодого защитника в большинство, и тот напомнил о временах двух молодёжных чемпионатов мира (2019, 2020), где он часто был хорош в атаке. Именно при розыгрыше лишнего Романов заработал первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу на третий гол.

В двух следующих матчах Александр играл меньше. В гостевых играх с «Эдмонтон Ойлерз» он получал по 15 и 17 минут. Его команда победила 5:1 и 3:1. Во второй встрече Романов открыл счёт, забив первый гол в заокеанской карьере.

— Сыграл Романов очень неплохо и интересно, — отметил «Известиям» финалист Кубка Стэнли-1992 Игорь Кравчук. — Показывал довольно созидательный хоккей. Понятно, что, как и у всех, чувствовалось отсутствие игровой практики из-за долгого перерыва. Где-то были ошибки, но сейчас их можно списать на отсутствие опыта маленьких площадок. В целом же Романов произвёл очень хорошее впечатление на североамериканских специалистов. Здорово, что ему дали в дебютном матче много игрового времени, а также ставили в большинство. Риска тут не было, поскольку «Монреаль» проводил первую встречу в сезоне. Хотели там посмотреть, как парень среагирует на достаточно стрессовую ситуацию. Проверили, не задохнётся ли он, не подавится ли этим игровым временем. В итоге Александр достойно справился.

Капризов

Главная звезда КХЛ предыдущих нескольких сезонов быстро влюбил в себя местную публику. Уже в пятницу 15 января Капризов набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас» в выездной встрече с «Лос-Анджелес Кингз». Его команда выиграла в овертайме (4:3), и победную шайбу забросил именно россиянин.

Спустя двое суток в Миннесоте был выигран второй матч у этой же команды. С тем же счётом и в овертайме. В эпизоде с победной шайбой Кирилл выступил уже в роли ассистента. Во вторник утром его команда проиграла выездную встречу против «Анахайм Дакс» (0:1). Там Капризов выглядел хуже, оставшись без результативных действий и с показателем полезности -1.

— Успех Капризова не сильно удивляет, поскольку он уже давно состоявшийся хоккеист с хорошо известным багажом мастерства, — сказал Кравчук. — «Миннесота» не вчера выбрала его на драфте, а уже несколько лет назад. И все это время клуб следил за Кириллом, видел его прогресс в КХЛ и сборной России. И наверняка неоднократно просчитывал, как использовать такого хоккеиста. Поэтому было ясно, что Капризову дадут шанс с первого матча. Здорово, что он им воспользовался. Теперь главное не снижать планку и продолжать стабильно показывать высокий уровень.

Сорокин

Самый ценный игрок КХЛ-2019 приехал в «Нью-Йорк Айлендерс» в качестве второго вратаря. Но уже во второй игре Сорокина пришлось экстренно выпускать на лёд из-за травмы основного голкипера Ильи Варламова. В нью-йоркском дерби игра у 25-летнего хоккеиста не задалась. «Айлердерс» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 0:5. И в следующей игре на лёд снова вышел Варламов.

— На игру Сорокина повлияла совокупность факторов, — заметил «Известиям» финалист Кубка Стэнли-1998 Андрей Николишин. — Начнём с того, что он не должен был выходить на лёд, но Варламов получил травму. Ментально Илья не был готов к такому повороту событий. Плюс в обороне «Айлендерс» сыграл неважно — они накосячили за один этот матч столько, сколько не ошибаются за пять встреч. Где-то сам Сорокин нервничал и ошибался. Но это не страшно. Такое начало — это нормально. Иногда даже лучше, чтобы первый блин был комом.

Барабанов

Ещё задолго до старта сезона было ясно, что сразу заиграть 26-летнему нападающему будет непросто. Это связано с высокой конкуренцией в нападении «Торонто». В результате с первых же матчей Барабанов попал в четвёртое звено, заточенное на силовую игру. В этих условиях адаптироваться склонному к творческому хоккею Александру было непросто.

В результате в стартовых матчах чемпионата против «Монреаля» и «Оттавы Сенаторз» (3:5) Барабанов получил всего по 4-5 минут игрового времени, а затем выпал из заявки. Велика вероятность, что дальше россиянина отправят в фарм-клуб.

— Барабанов — игрок третьего-четвёртого звена, — считает Николишин. — Он должен быть более мобильным, за счёт сохранения шайбы играть в зоне соперника и именно туда привозить её. Необязательно создавать моменты, но надо держать шайбу, тем самым зарабатывая на себе удаления. Он парень с хорошим мышлением, но для игры в большинстве и первых звеньях в НХЛ не дотягивает. Поэтому сейчас Сашке непросто. Конкуренция в «Торонто» серьезная. Но думаю, шанс ему ещё предоставят. Тренеры будут смотреть на игру других нападающих, может быть, кто-то получит травму. Главное, чтобы сам Барабанов прибавлял в ходе тренировочного процесса.

Помимо Капризова, Романова, Сорокина и Барабанова в межсезонье в НХЛ уехал их партнёр по сборной России, выигравшей золото Олимпиады-2018, защитник Артём Зуб. Он находится в расположении «Оттавы», но пока за неё не сыграл.