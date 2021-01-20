Мэй написала статью о потере «морального лидерства» Британии

Великобритания потеряла «моральное лидерство» при премьере Борисе Джонсоне из-за угроз нарушить международное право при переговорах о Brexit и о сокращении иностранной помощи. Об этом заявила в своей статье бывший британский премьер-министр Тереза Мэй.

«Сцены в Капитолии показывают нам, насколько хрупкой может быть поддержка демократии в мире, где ложь распространяется в социальных сетях. Это также напоминает нам об ответственности, которую несут свободные страны за соблюдение наших высоких идеалов», — написала Мэй в статье для газеты Daily Mail.

Она считает, что у Великобритании есть всё для лидерства: «отличная дипломатическая сеть, сильная армия и завидная мягкая сила». Кроме того, страна является членом ВТО, НАТО, Содружества наций и Совета Безопасности ООН. Однако, по словам Мэй, некоторые решения Джонсона не увеличили авторитет Британии в глазах мира.

«Угрожая нарушить международное право, мы отказались от соглашения, которое мы только что подписали (Brexit. — Ред.), а также отказались от позиций мирового морального лидерства как единственной крупной экономики, которая выполнила обязательство показателя расходов на оборону в размере 2%, так и целевой показатель международной помощи в размере 0,7% — это не те действия, которые, на мой взгляд, повысили наш авторитет в глазах мира», — подчеркнула Мэй.

Она заявила также, что Великобритания должна соответствовать своим ценностям, чтобы занимать лидирующее положение в мире.

«Мир не обязан предоставлять нам видное место на своей сцене. Какую бы риторику мы ни задействовали, имеют вес наши действия. Поэтому мы не должны делать ничего, что указывало бы на отход от наших глобальных обязательств», — заключила Мэй.

30 декабря 2020 года Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. Как отметил премьер, соглашение является «началом прекрасных отношений между Великобританией и нашими друзьями и партнерами в Европейском союзе».

Ранее в тот же день лидеры ЕС поставили свои подписи под соглашением. От имени Европейского союза соглашение подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стороны подписывают три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Соглашение потребует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента. Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте следующего года.

Отсутствие действующего соглашения могло сильно ударить по экономике как Британии, так и ряда стран ЕС, а также спровоцировать затруднения на границе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 декабря сообщила, что Евросоюз и Великобритания спустя месяцы непростых переговоров достигли договоренности о будущем партнерстве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.

Она отметила, что Великобритания и ЕС остаются союзниками, так как разделяют одинаковые интересы.

По словам Джонсона, Brexit не стал разрывом с ЕС, а лишь разрешил вопросы, много десятилетий осложнявшие отношения Соединенного Королевства с другими странами Европы, и теперь Великобритания станет для Евросоюза «дружелюбным соседом», всегда готовым работать рука об руку с Брюсселем при условии совпадения их интересов.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января 2020 года.