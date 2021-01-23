Наказуемое любопытство: чем грозит разглашение чужой переписки

Подслушать чужой разговор, а потом обсудить его со знакомыми многим кажется хоть и не благородным делом, но и не самым большим проступком. Однако многие забывают, что такое деяние может грозить уголовной статьей. Не подумала об этом и жительница Тверской области: после того как она прочитала переписку своей коллеги, сфотографировала этот диалог и разослала своим знакомым, против нее было возбуждено уголовное дело. Как напоминают юристы, носитель такой информации значения не имеет: ключевую роль играет сам факт ознакомления и распространения фактов, не предназначенных для третьих лиц. В подробностях разбирались «Известия».

Нос в чужую переписку

В Тверской области осудят местную жительницу, которая прочитала переписку своей коллеги по работе и показала диалог знакомым. На женщину уже завели уголовное дело по статье 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан». По данным региональной прокуратуры, в марте прошлого года женщина воспользовалась отсутствием своей коллеги в кабинете и вошла в соцсеть «ВКонтакте» через ноутбук, оставленный на столе. Персональная страница потерпевшей открылась автоматически, поскольку логин и пароль были сохранены в кэш-памяти ноутбука.

Не ограничившись этим, обвиняемая сфотографировала переписку на свой телефон, а затем разослала фото знакомым. Теперь же ей грозит либо штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательные (или исправительные) работы. Уголовное дело на данный момент направлено в суд для рассмотрения по существу.

В апреле же житель Ленинградской области получил сообщение со скриншотом своей переписки во «ВКонтакте», содержащей сведения о его частной жизни. По данному факту также было заведено уголовное дело.

Наказуемое любопытство Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Тайна за семью печатями

Юристы отмечают, что в рамках статьи 138 УК РФ совсем не важно, из каких источников посторонний узнал детали переписки или разговора. Главное — это факт дальнейшего распространения такой информации.

Как отметил в разговоре с «Известиями» юрист Кирилл Чернявский, для квалификации преступления носитель информации значени я не имеет: это может быть и бумажный, и электронный, и аудионоситель — всё это может быть расценено как переписка.

Это также может быть скриншот либо сведения из какого-то частного разговора, которые не предназначались для разглашения, добавляет ведущий юрист юридической фирмы INTELLECT Михаил Хохолков. Чаще всего дело возбуждается в тех случаях, когда переписка касается именно личной жизни пострадавшего. «Вопрос в том, что именно разглашается. Может быть, это само по себе не вытекает из формулировки статьи УК, но тем не менее чаще всего исходит из содержания. Потому что если мы говорим, например, о коммерческой тайне или банковской, или персональных данных — там существуют отдельные составы, которые регулируются другими статьями УК РФ. Другое дело, когда сотрудник пишет коллеге о служебном романе между другими сотрудниками — это касается частной жизни, и, по сути, статья 138 УК РФ распространяется на этот случай».

Санкции статьи касаются прежде всего раскрытия той информации, которая не была предназначена никому, кроме конкретного адресата, резюмирует адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

Наказуемое любопытство Фото: Depositphotos

— Это не касается, правда, иллюстраций, а также легального вскрытия такой переписки компетентным органом, в основном по решению суда. Всё, что касается иных случаев, например, когда кто-то получил доступ к электронной или обычной почте, — это всё равно образует состав преступления.

И такие случаи, описанные адвокатом, не редки. Так, молодой житель Ижевска с высшим техническим образованием покупал в интернете логины и пароли от личных аккаунтов пользователей одной из соцсетей. Он заходил на страницы пользователей и изменял пароль на новый, читал личную переписку, а затем совершал от имени пострадавших спам-рассылку. Делал же он это для того, чтобы повысить популярность определенных сайтов и сообществ сети, с которых получал доход в виде процента от реализованной через них продукции. Однако такому бизнес-плану суждено было прогореть — в октябре юного работника обвинили сразу по двум статьям УК РФ, а именно «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В силу того, что суд учел возраст подсудимого и тот факт, что он совершил преступления небольшой и средней тяжести, уголовное дело завершилось штрафом в 10 тыс. рублей.

В целом же по УК РФ нарушение тайны переписки наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Если же преступление совершается с использованием служебного положения, то штраф для обвиняемого может составить от 100 до 300 тыс. рублей. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет. Так, в конце прошлого года суд признал специалиста Петербургского филиала ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») виновным в нарушении тайны переписки и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Наказуемое любопытство1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не только тайны

Между тем, как пояснил в конце 2018 года Верховный суд РФ, ответственность за нарушение тайны переписки наступает вне зависимости от того, содержалась ли тайна в передаваемой информации. Кроме того, распространяется действие статьи 138 УК РФ и на сообщения граждан, передаваемые по сетям электрической связи, например SMS- и MMS-сообщения, факсимильные сообщения, передаваемые через интернет мгновенные сообщения, электронные письма, видеозвонки, а также сообщения, пересылаемые иным способом.

— По статье 138 УК РФ подлежат квалификации незаконные действия, нарушающие тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений конкретных лиц или неопределенного круга лиц, если они совершены с прямым умыслом. При этом ответственность по данной статье наступает независимо от того, составляют передаваемые в переписке, переговорах, сообщениях сведения личную или семейную тайну гражданина или нет, — указывается в постановлении Пленума ВС.

Доказать в суде

Но распространяется ли эта статья на те случаи, когда человек выкладывает свою переписку с кем-то? Ознакомление с содержанием переписки и телефонных переговоров с согласия одного из абонентов хотя и нарушает указанные конституционные права другого, но не образует рассматриваемого состава преступления, отмечает Кирилл Чернявский. Объясняется это тем, что для человека, который выложил переписку, эта информация не представляла тайны.

— То есть если один из абонентов дал согласие на публикацию нюансов разговора, значит, состава нет. Публикация же переписок в интернете, например, в соцсетях двух физических лиц, ни один из которых не давал права на разглашение, доказать достаточно просто. Для этого надо пойти к нотариусу и зафиксировать факт наличия где-то этой информации.

Наказуемое любопытство2 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В целом же доказать чью-то вину в суде по этой статье не очень сложно, в рамках дела проводятся компьютерные или телефонные экспертизы, отмечает Андрей Некрасов. «Но нужно доказать, что это сделал именно этот человек. В целом же нужно признать, что для России такие дела — немного диковинка, потому что у нас, к сожалению, информацию широко и покупают, и воруют», — считает адвокат.