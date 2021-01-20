Меланья Трамп назвала честью быть первой леди США

Супруга уходящего президента США Дональда Трампа Меланья заявила, что для нее стало честью быть первой леди. Об этом она сказала в среду, 20 января, в ходе церемонии на авиабазе Сен Эндрюс в штате Мэриленд.

«Быть ​​вашей первой леди было для меня величайшей честью. Спасибо за вашу любовь и поддержку. <…> Да благословит Бог эту прекрасную страну», ― цитирует ее телеканал CNN.

Отмечается, что после церемонии Трампы направятся во Флориду, где будут жить по окончании президентского срока 45-го главы государства.

Ранее в этот день сообщалось, что Трамп покинул Белый дом со словами «это была честь всей жизни».

19 января уходящий президент Соединенных Штатов в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации.

Инаугурация избранного американского лидера Джо Байдена состоится 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Конгресс США утвердил избрание демократа Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.