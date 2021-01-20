Трамп покинул Белый дом

45-й президент США Дональд Трамп в среду, 20 января, покинул Белый дом.

На кадрах, опубликованных местными телеканалами, видно, как американский лидер помахал рукой, после чего зашел в кабину вертолета.

«Это была честь всей жизни», ― сказал глава государства перед тем, как покинуть резиденцию.

Как отмечает телеканал CNN, Трамп отправился на авиабазу Эндрюс в штате Мэрилен на свою последнюю церемонию на посту главы государства. После нее он отправится во Флориду.

Ранее в этот день пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп покинет Вашингтон за четыре часа до церемонии инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

Инаугурация состоится 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

19 января Трамп в прощальном обращении к согражданам признал приход к власти новой администрации.