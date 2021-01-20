Глава МИД Украины выразил надежду на покаяние России

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 января в интервью газете «День» заявил о своем желании однажды добиться покаяния от президента России.

Кулеба признался, что рассчитывает, что российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе. Он добавил, что это не шутка и не троллинг.

«Я не говорил, какой президент, но такой визит обязательно будет», — сказал министр.

Он попросил не иронизировать над такими вещами, потому что покаявшийся президент России, по мнению главы украинского МИДа, откроет новую страницу взаимоотношений между странами.

«Я считаю, что одна из стратегических задач, над которыми мы работаем и должны работать, это как раз разъединение в сознании западных партнеров России и Украины на всех уровнях. Это две отдельные страны с разными траекториями», — добавил Кулеба.

Ранее в этот день советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут примириться за один день.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ.

Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.