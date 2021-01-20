В Киеве заявили о возможности примирения России и Украины за один день

Россия и Украина могут примириться за один день. Такое мнение в среду, 20 января, выразил советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

«Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках», — отметил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он заявил, что в связи с этим возлагает надежды на санкции, давление Европы и политику нового президента США Джо Байдена, которая, по его словам, может положить начало позитивным сдвигам.

Несколько дней назад председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук спрогнозировал, что отношения между Украиной и Россией восстановятся, несмотря на противодействие украинской власти, так как этого хотят граждане обоих государств.

В конце декабря 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле в настоящее время не замечают политической воли президента Украины Владимира Зеленского к нормализации двусторонних отношений.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ.

Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.