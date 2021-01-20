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Разработчик заявил об отсутствии противопоказаний беременным к «Спутнику V»

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Беременные женщины могут делать прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» без ограничений, однако в мире пока не проводились необходимые исследования. Об этом сообщил в среду, 20 января, заместитель директора Центра имени Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию «Спутника V», член-корреспондент РАН Денис Логунов.

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«Вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью, тератогенностью, поэтому, в общем-то, нет каких-то ограничений в отношении беременных», — сказал он на пресс-конференции.

При этом Логунов отметил, что необходимые исследования в этой сфере не проводились.

«То, что я говорю, — это данные, которые получаются на животных, поэтому в этом отношении вакцина показала себя и зарекомендовала хорошо», — добавил он.

Также в ходе пресс-конференции Логунов сообщил, что клинические исследования вакцины «Спутник V» на детях пройдут в течение 2021 года.

19 января заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов Лейла Адамян заявила, что беременные женщины, которые заболели COVID-19, обычно рожают детей без признаков коронавирусной инфекции.

В конце декабря 2020 года Центр имени Гамалеи заявил о намерении подать в Минздрав России разрешительный пакет документов для испытаний вакцины «Спутник V» на детях и беременных через 1–1,5 месяца.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от COVID-19. Гражданам предлагают сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Она разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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