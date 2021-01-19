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Врач рассказал о здоровье рожденных от женщин с COVID-19 детей

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Беременные женщины, которые заболели COVID-19, обычно рожают детей без инфекции. Об этом во вторник, 19 января, заявила заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов Лейла Адамян.

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«Что касается вертикальной передачи, да, как правило, и это большое счастье, плод рождается COVID-негативным», — отметила эксперт в ходе XV Международного конгресса по репродуктивной медицине.

В декабре главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения столицы Антон Оленев сообщил, что заболеваемость COVID-19 среди новорожденных детей в Москве возникает в основном из-за контактов с больным человеком, а не в результате передачи вируса от матери к ребенку.

Специалист также отметил, что динамика роста числа беременных, заболевших COVID-19, в столице достаточно равномерная.

В ноябре американские медики подчеркнули, что беременные женщины умирают от коронавирусной инфекции чаще других женщин-пациентов. Пояснялось, что повышенный риск смерти может быть связан с тем, что во время беременности происходит учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

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