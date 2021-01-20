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Исследования вакцины «Спутник V» на детях пройдут в течение 2021 года

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Клинические исследования вакцины «Спутник V» на детях пройдут в течение 2021 года. Об этом сообщил в среду, 20 января, заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на пресс-конференции.

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«В отношении детей вакцина, конечно, не разрешена, и это связано с нормальной регуляторикой, не только российской, но и мировой. Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года», — объяснил он.

В конце декабря прошлого года Центр имени Гамалеи заявил о намерении подать заявку в Минздрав РФ на разрешительный пакет документов для испытаний вакцины «Спутник V» на детях и беременных через 1–1,5 месяца.

Ранее, 26 декабря, Минздрав РФ утвердил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Исследования вакцины на пожилых людях продолжатся до середины мая 2021 года.

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