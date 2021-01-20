Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников

Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете для чиновников иметь второе гражданство и вид на жительство в другом государстве. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента в среду, 20 января.

Проект о запрете второго гражданства для чиновников был внесен президентом России Владимиром Путиным в Госдуму в конце ноября 2020 года вместе с пакетом проектов с поправками в два десятка законов.

Документ уточняет запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей. Так, в стране предусматривается ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Все, кто попадет под действие соответствующих ограничений, обязаны уведомить о наличии у них иностранного гражданство в течение 10 дней после вступления в силу этого закона.

Если закон будет окончательно принят, то изменения будут внесены в 24 федеральных закона.

Правительство РФ 11 января поддержало президентский проект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.