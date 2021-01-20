Дерматолог рассказал об омолаживающем эффекте кофе

Врач-дерматолог Станислав Арканников в интервью радио Sputnik в среду, 20 января, рассказал о полезных свойствах кофе и его применении в косметологии.

По словам специалиста, кофе оказывает омолаживающий эффект на организм человека благодаря содержанию антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы и останавливают процессы старения.

«Все свободные радикалы, которые мы получаем извне, запускают процессы старения в нашем организме. Если мы хотим избежать этого, должны употреблять антиоксиданты. Они есть таблетированные, но гораздо проще потреблять антиоксиданты естественные, да еще и приносящие удовольствие», — отметил Арканников.

Также он рассказал, что некоторые свойства кофе активно используют в косметологии. Например, кофеин помогает бороться с отеками и акне, так как стимулирует лимфатическую систему и нормализует действие сальных желез.

«Врачи подметили, что пациенты, которые пьют кофе регулярно, не страдают такими проблемами, как акне. Конечно, если кофе пьется без сахара, потому что сахар способствует формированию прыщей», — рассказал дерматолог.

В октябре сообщалось об исследовании японских ученых, показавшем, что ежедневное значительное употребление кофе снижает смертность у больных диабетом второго типа на 63%.