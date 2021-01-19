Кустурица выразил желание привиться от коронавируса «Спутником V»

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что заинтересован в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

«Я хочу (привиться вакциной — Ред.) «Спутник V», потому что это — классическая вакцина. Думаю, что (эта — Ред.) русская вакцина — самая лучшая», — сказал Кустурица интервью телеканалу «Россия-24» во вторник, 19 января.

Он сообщил, что в настоящее время живет вдали от города и не сталкивается с опасностью заражения коронавирусной инфекцией. Однако, по словам режиссера, в случае необходимости он сделает прививку.

Ранее в этот же день стало известно, что итальянский посол в России Паскуале Терраччано сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к российской вакцине связано с угрозой конкуренции. Он подчеркивал, что некоторые государства прибегают к «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.