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Кустурица выразил желание привиться от коронавируса «Спутником V»

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Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что заинтересован в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

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«Я хочу (привиться вакциной — Ред.) «Спутник V», потому что это — классическая вакцина. Думаю, что (эта — Ред.) русская вакцина — самая лучшая», — сказал Кустурица интервью телеканалу «Россия-24» во вторник, 19 января.

Он сообщил, что в настоящее время живет вдали от города и не сталкивается с опасностью заражения коронавирусной инфекцией. Однако, по словам режиссера, в случае необходимости он сделает прививку.

Ранее в этот же день стало известно, что итальянский посол в России Паскуале Терраччано сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к российской вакцине связано с угрозой конкуренции. Он подчеркивал, что некоторые государства прибегают к «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

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