Посол Италии в России привился «Спутником V»

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари».

Дипломат отметил, что не наблюдал у себя каких-либо побочных эффектов после вакцинации. В ближайшее время, по его словам, посол намерен сделать тест и проверить уровень сформировавшихся у него антител.

Терраччано отметил, что отсутствие отрицательного эффекта от российского препарата наводит его на «горькие мысли» о том, что даже в условиях пандемии имели место попытки политизировать темы вакцинации и оказания помощи.

«Это не может не вызывать сожаление», — добавил он на мероприятии, состоявшемся 18 января.

Посол уточнил, что не собирается сравнивать различные вакцины от коронавируса, существующие в мире, и подчеркнул, что власти Италии считают важным сотрудничать со всеми странами-разработчиками подобных препаратов от COVID-19.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к российской вакцине связано с угрозой конкуренции. Он подчеркнул, что некоторые государства прибегают к «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.

В Москве масштабная вакцинация от этого вируса началась 5 декабря. По всей России — с 15 декабря. Тогда возможность сделать прививку получили определенные категории граждан — приоритет отдавали медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания, и тем, кто имеет хронические заболевания. С 18 января сделать прививку могут все желающие. Прививают граждан препаратом «Спутник V», разработанным в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Это первая в России и мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.

В понедельник, 18 января, российский Минздрав рекомендовал прививаться от COVID-19 в первую очередь лицам старше 55 лет. Это связано с тем, что у них обычно более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы.

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