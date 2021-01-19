Глава ЦРУ Хаспел объявила об отставке

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел объявила о своей отставке. Об этом сообщается в Twitter организации во вторник, 19 января.

«Возглавлять эту удивительную организацию было самой большой честью в моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», — приводит ведомство слова Хаспел.

Сотрудники ЦРУ благодарят директора за «36 лет самоотверженного служения американскому народу».

Ранее, 15 января, СМИ писали, что Хэспел была готова покинуть пост в начале декабря 2020 года после того, как действующий президент США Дональд Трамп решил назначить на место ее заместителя своего сторонника Кэша Пателя. Кандидат в свою очередь должен был заменить директора спецслужбы, если бы она ушла с должности в знак протеста.

Назначение было запланировано на 11 декабря. Однако в тот день Хэспел впервые за несколько недель решила присутствовать на ежедневном разведбрифинге для президента. После мероприятия Трамп поинтересовался у своего окружения, что они думают о ней. Вице-президент Майкл Пенс и юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне защищали директора ЦРУ, после чего американский лидер отказался от своего плана.

11 января избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность главы ЦРУ бывшего американского посла в России Уильяма Бернса. Политик назвал его «образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене», обеспечивающим безопасность государства и граждан Соединенных Штатов.

Хаспел возглавила ЦРУ в мае 2018 года. Также она стала первой женщиной, занявшей эту должность. До этого она была заместителем директора ведомства в 2017–2018 годах.