Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего американского посла в России Уильяма Бернса. Об этом сообщает телеканал CNN в понедельник, 11 января.

«Американский народ будет крепко спать с ним в качестве следующего директора ЦРУ», — приводит телеканал слова из заявления Байдена.

Он назвал Бернса «образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене», обеспечивающим безопасность государства и граждан США.

«Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные своему делу профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают благодарности и уважения», — добавил избранный президент.

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