Глава ЦРУ могла покинуть свой пост в начале декабря

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел была готова уйти с поста в начале декабря после того, как президент Дональд Трамп решил назначить на место ее заместителя своего сторонника Кэша Пателя. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Глава Белого дома собирался отправить в отставку заместителя Хэспел Вона Бишопа, а вместо него поставить Пателя, который в свою очередь должен был заменить директора спецслужбы, если бы она покинула пост в знак протеста. Кроме того, отмечает портал, президент-республиканец убежден в том, что в ЦРУ до сих пор хранятся засекреченные документы, которые могут навредить его противникам — бывшему президенту Бараку Обаме, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и другим. Глава государства полагал, что Патель мог бы помочь ему в публикации этих материалов.

Назначение планировалось на 11 декабря, и к тому времени уже были подготовлены соответствующие документы. В тот же день Хэспел впервые за несколько недель решила присутствовать на ежедневном разведбрифинге для президента. После брифинга Трамп поинтересовался у своего окружения, что они думают о ней. Вице-президент Майкл Пенс и юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне принялись защищать Хэспел, после чего американский лидер отказался от своего плана.

В конце октября СМИ сообщали, что Трамп в случае своего переизбрания может снять с поста директора ЦРУ Хэспел, поскольку она выступает против публикации документов, оспаривающих выводы американских спецслужб о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы в 2016 году, на которой настаивает директор национальной разведки Джон Рэтклифф. Также отмечалось, что «в управлении поговаривают, что директор планирует покинуть ЦРУ независимо от того, кто победит на выборах».

В понедельник, 11 января, избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ дипломата и бывшего посла в России Уильяма Бернса.