Трамп в случае переизбрания может уволить глав ЦРУ и Пентагона

Президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может снять с постов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хэспел, а также главу Пентагона Марка Эспера. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания отметил, что Хэспел «воспринимает свою работу как манипуляцию людьми и результатами», что некоторые находят подозрительным. Так исходя из того, как она выступает против публикации документов оспаривающих выводы американских спецслужб о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы 2016 год, на которой настаивает директор национальной разведки Джон Рэтклифф, «в управлении поговаривают, что директор планирует покинуть ЦРУ независимо от того, кто победит на выборах».

Что касается Эспера, подчеркивает портал, то его отношения с Трампом ухудшились после того, как глава Пентагона выступил против отправки служащих регулярных войск для разгона протестов, вспыхнувших в городах страны после смерти в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за действий полицейских.

По информации издания, министр обороны попросил главу Белого дома не отправлять его в отставку до выборов, но отмечается, что желающие занять должность Эспера в Пентагоне могут намеренно пытаться подорвать его репутацию.

Собеседники Axios подтвердили ранее опубликованную газетой The Washington Post информацию о возможном увольнении главы ФБР Кристофера Рея и генпрокурора Уильяма Барра из-за того, что «они не начали расследование в отношении кандидата на выборах от Демократической партии Джозефа Байдена, его сына Хантера и связанных с ними лиц».

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

В сентябре телеканал NBS News сообщал, что Трамп встречался со своими советниками и обсуждал с ними возможное увольнение Эспера. В качестве кандидата Трамп предлагал министра по делам ветеранов Роберта Уилки, который был утвержден на эту должность летом 2018 года. Два высокопоставленных чиновника администрации заявили, что президент обсуждал это непосредственно с Уилки в Белом доме в прошлом месяце. Рассматривались и еще несколько кандидатур.

Отношения между президентом и военным министром еще больше обострились, как утверждает телеканал, на прошлой неделе, когда Эспер заявил о сокращении финансирования газеты Stars and stripes для американских военных, издававшейся со времен Гражданской войны. Американский лидер демонстративно отверг такое решение.