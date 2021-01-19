ЦБ предсказал возвращение спроса на наличные в РФ к допандемическому уровню

В России спрос на наличные деньги может вернуться к допандемическому уровню. Об этом во вторник, 19 января, пишет пресс-служба Центробанка в информационно-аналитическом комментарии.

«Возобновился рост значимости безналичного денежного обращения. В ноябре впервые с начала года объем наличных рублей в обращении сократился, а годовые темпы его прироста замедлились, что может отражать начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии», — говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 декабря денежный агрегат М0, отслеживающий сумму наличных денег вне банковской системы, составил 12,135 трлн рублей. На 1 ноября этот показатель достигал 12,158 трлн. Впервые отметка в 12 трлн была превышена осенью этого года.

По данным аналитиков Банка России, По итогам 2020 года объем наличных в обращении превысит 13 трлн рублей, что станет рекордным показателем за 10 лет.

В начале декабря глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что наличные деньги продолжат оставаться важным средством платежа еще как минимум 10 лет, однако в перспективе на смену им может прийти цифровой рубль от Банка России.Он может стать дополнительной формой денег вместе с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.

В ЦБ считают, что использование цифрового рубля поможет снизить затраты на обслуживание безналичных платежей и откроет новые возможности для создания цифровых сервисов.

В декабре банки сообщили об отсутствии необходимости внедрения цифрового рубля. По данным опроса АБР, примерно половина финансовых организаций не видит преимуществ новый формы денег относительно нынешней.