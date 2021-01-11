Так сдержать: треть россиян считает наличные лучшей формой сбережений

Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, говорится в данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия» . За 2020 год число таких граждан увеличилось на 10 п.п. На желание хранить деньги «в кеше» повлияли снижение ставок по вкладам и плохая осведомленность о других способах накопления средств. Однако эксперты предупреждают, что деньги «под матрасом» съедает инфляция .

В ожидании роста

34% россиян рассказали, что предпочитают хранить деньги в наличной форме, говорится в материалах ЦБ . В ноябре и декабре 2020 года таких ответов было больше, чем во все остальные месяцы. На фоне снижения ставок по депозитам и низкой осведомленности населения об альтернативных формах сбережений с начала по конец 2020 года число тех, кто предпочитает наличную форму денег, увеличилось на 10 п.п. , сообщили в Банке России.

Руководитель департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева причинами роста популярности хранения средств в наличной форме также считает введение налога по вкладам, непонимание многими клиентами тонкостей инвестиционных продуктов, а также закрытие офисов банками в период ограничений , связанных с пандемией.

Так сдержать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом, несмотря на возросшие инфляционные ожидания и негативные оценки личного материального положения, в декабре величина сбережений населения практически не изменилась, отмечается в данных ЦБ. Однако индекс оценок текущего состояния снизился на 2 п.п. и достиг минимума с начала 2017 года. По информации Банка России, четверть россиян считает, что за 2021-й их материальное положение ухудшится, такой ответ дали на 13 п.п. больше опрошенных, чем в начале 2020 года.

Переток средств из вкладов особенно во время самоизоляции и в конце прошлого года, когда процентные ставки были снижены, подтвердили в банках «Хоум Кредит», УБРиР, «Зенит», «Дом.РФ», Росбанк, ВТБ и «Санкт-Петербург» . В том числе большую популярность приобрели инвестиционные продукты. Этот тренд сохранится в течение ближайших лет, что, по оценкам экспертов, может привести к оттоку средств с депозитов до 10%, считает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

В 2020 году на предпочтения россиян по способам хранения сбережений влияли низкие процентные ставки и ослабление курса рубля на фоне глобального замедления экономической активности и снижения цен на нефть, рассказал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В январе–ноябре прирост портфеля вкладов составил всего 2,1%, в то время как в 2019 году он равнялся 6%. Причем в отдельные месяцы 2020-го банки отмечали даже отток вкладов. В ВТБ зафиксировали снижение доли переоткрываемых клиентами депозитов в прошлом году на 10–15 п.п., рассказала заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Так сдержать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным опроса «Хоум Кредит», в ноябре вторым по популярности видом хранения сбережений после вкладов стала наличная иностранная валюта . В пользу нее высказались 40,4% всех респондентов. Инвестирование в ценные бумаги и ПИФы выбрало 5,2% опрошенных. В этом году на фоне роста реальных располагаемых доходов населения, улучшения ключевых экономических показателей и сохранения курса доллара в пределах 72–75 рублей аналитик ожидает снижение доли сбережений в наличной иностранной валюте.

Справка «Известий» В 2020-м Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. В начале года она составляла 6,25%. Это и повлияло на сокращение процентов по вкладам. Если в январе 2020-го банки предлагали краткосрочные депозиты по ставке от 6–7% годовых, то в начале 2021-го уже по 4–5%.

Пойдут на спад

По мере улучшения ситуации с пандемией и привыкания к низким ставкам по вкладам управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий ожидает и сокращения числа тех, кто хранит средства в наличных. Основным риском таких сбережений он назвал инфляцию, так как доход с этой суммы денег получается отрицательным на размер роста цен в рублях или в валюте . Эффект увеличения наличности на фоне пандемии и низких ставок по вкладам был заметен не только в России, но также в США, Европе и других странах, рассказал эксперт.

В l квартале 2021-го, а возможно, и в первом полугодии рост инфляции продолжится, а затем снизится до 4%. Если не последует нового ослабления рубля, то уже заметное укрепление национальной валюты будет уменьшать эффект переноса валютного курса в потребительские цены, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая. На этом фоне инфляционные ожидания также могут стабилизироваться и начать снижаться .

Так сдержать Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов