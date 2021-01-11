 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин выразил надежду на достижение всех договоренностей по Карабаху
Мир
Джулиани хотят исключить из состава Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк
Мир
Демократы внесли в палату представителей резолюцию об импичменте Трампу
Мир
Алиев пообещал Армении ж/д сообщение с РФ через Азербайджан
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили после пожара в доме престарелых под Тюменью
Мир
Пассажирка индонезийского Boeing опубликовала фото перед крушением
Общество
Юрист оценил предложение о лишении водительских прав за три нарушения ПДД
Экономика
Цена биткоина опустилась за сутки на 21%
Мир
США ввели санкции против Украины из-за вмешательства в выборы
/

Так сдержать: треть россиян считает наличные лучшей формой сбережений

На их предпочтения повлияло снижение ставок по вкладам в 2020 году
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Главный слайд
Начало статьи
Так сдержать: треть россиян считает наличные лучшей формой сбережений
2021-01-11 17:56:12">
2021-01-11 17:56:12
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, говорится в данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». За 2020 год число таких граждан увеличилось на 10 п.п. На желание хранить деньги «в кеше» повлияли снижение ставок по вкладам и плохая осведомленность о других способах накопления средств. Однако эксперты предупреждают, что деньги «под матрасом» съедает инфляция.

Нормальный отток: объем наличности на руках у россиян резко вырос
По мнению экспертов, причин для паники нет

В ожидании роста

34% россиян рассказали, что предпочитают хранить деньги в наличной форме, говорится в материалах ЦБ. В ноябре и декабре 2020 года таких ответов было больше, чем во все остальные месяцы. На фоне снижения ставок по депозитам и низкой осведомленности населения об альтернативных формах сбережений с начала по конец 2020 года число тех, кто предпочитает наличную форму денег, увеличилось на 10 п.п., сообщили в Банке России.

Руководитель департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева причинами роста популярности хранения средств в наличной форме также считает введение налога по вкладам, непонимание многими клиентами тонкостей инвестиционных продуктов, а также закрытие офисов банками в период ограничений, связанных с пандемией.

Так сдержать
Денежные средства рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Кэш в историю: доля безналичных операций в 2020-м может превысить 70%
На это в числе прочего влияет пандемия коронавируса

При этом, несмотря на возросшие инфляционные ожидания и негативные оценки личного материального положения, в декабре величина сбережений населения практически не изменилась, отмечается в данных ЦБ. Однако индекс оценок текущего состояния снизился на 2 п.п. и достиг минимума с начала 2017 года. По информации Банка России, четверть россиян считает, что за 2021-й их материальное положение ухудшится, такой ответ дали на 13 п.п. больше опрошенных, чем в начале 2020 года.

Переток средств из вкладов особенно во время самоизоляции и в конце прошлого года, когда процентные ставки были снижены, подтвердили в банках «Хоум Кредит», УБРиР, «Зенит», «Дом.РФ», Росбанк, ВТБ и «Санкт-Петербург». В том числе большую популярность приобрели инвестиционные продукты. Этот тренд сохранится в течение ближайших лет, что, по оценкам экспертов, может привести к оттоку средств с депозитов до 10%, считает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

В 2020 году на предпочтения россиян по способам хранения сбережений влияли низкие процентные ставки и ослабление курса рубля на фоне глобального замедления экономической активности и снижения цен на нефть, рассказал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В январе–ноябре прирост портфеля вкладов составил всего 2,1%, в то время как в 2019 году он равнялся 6%. Причем в отдельные месяцы 2020-го банки отмечали даже отток вкладов. В ВТБ зафиксировали снижение доли переоткрываемых клиентами депозитов в прошлом году на 10–15 п.п., рассказала заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Так сдержать
Вывеска "Вклады на выгодных условиях"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным опроса «Хоум Кредит», в ноябре вторым по популярности видом хранения сбережений после вкладов стала наличная иностранная валюта. В пользу нее высказались 40,4% всех респондентов. Инвестирование в ценные бумаги и ПИФы выбрало 5,2% опрошенных. В этом году на фоне роста реальных располагаемых доходов населения, улучшения ключевых экономических показателей и сохранения курса доллара в пределах 72–75 рублей аналитик ожидает снижение доли сбережений в наличной иностранной валюте.

Справка «Известий»

В 2020-м Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. В начале года она составляла 6,25%. Это и повлияло на сокращение процентов по вкладам. Если в январе 2020-го банки предлагали краткосрочные депозиты по ставке от 6–7% годовых, то в начале 2021-го уже по 4–5%.

Пойдут на спад

Гони монету: как спасти накопления от инфляции
Стоит ли вкладываться в золото и покупать биткоин

По мере улучшения ситуации с пандемией и привыкания к низким ставкам по вкладам управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий ожидает и сокращения числа тех, кто хранит средства в наличных. Основным риском таких сбережений он назвал инфляцию, так как доход с этой суммы денег получается отрицательным на размер роста цен в рублях или в валюте. Эффект увеличения наличности на фоне пандемии и низких ставок по вкладам был заметен не только в России, но также в США, Европе и других странах, рассказал эксперт.

В l квартале 2021-го, а возможно, и в первом полугодии рост инфляции продолжится, а затем снизится до 4%. Если не последует нового ослабления рубля, то уже заметное укрепление национальной валюты будет уменьшать эффект переноса валютного курса в потребительские цены, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая. На этом фоне инфляционные ожидания также могут стабилизироваться и начать снижаться.

Так сдержать
Монеты на фоне графика с уровнем инфляции
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что увеличение доли людей, которые предпочитают хранить средства в наличной форме, может также быть связано с желанием скрыть часть доходов и накоплений. Из-за пандемии наблюдается рост просроченных долгов. К примеру, по данным ФССП, средняя сумма задолженности за услуги ЖКХ в 2020-м составляла около 24 тыс. рублей, что выше, чем в предыдущие два года. За 11 месяцев 2020-го было возбуждено таких дел на сумму 77,2 млрд рублей. Бурный рост кредитования и снижение доходов в результате безработицы побуждают прежде всего должников хранить средства в наличной форме, рассказал эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020