Так сдержать: треть россиян считает наличные лучшей формой сбережений
Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, говорится в данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». За 2020 год число таких граждан увеличилось на 10 п.п. На желание хранить деньги «в кеше» повлияли снижение ставок по вкладам и плохая осведомленность о других способах накопления средств. Однако эксперты предупреждают, что деньги «под матрасом» съедает инфляция.
В ожидании роста
34% россиян рассказали, что предпочитают хранить деньги в наличной форме, говорится в материалах ЦБ. В ноябре и декабре 2020 года таких ответов было больше, чем во все остальные месяцы. На фоне снижения ставок по депозитам и низкой осведомленности населения об альтернативных формах сбережений с начала по конец 2020 года число тех, кто предпочитает наличную форму денег, увеличилось на 10 п.п., сообщили в Банке России.
Руководитель департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева причинами роста популярности хранения средств в наличной форме также считает введение налога по вкладам, непонимание многими клиентами тонкостей инвестиционных продуктов, а также закрытие офисов банками в период ограничений, связанных с пандемией.
При этом, несмотря на возросшие инфляционные ожидания и негативные оценки личного материального положения, в декабре величина сбережений населения практически не изменилась, отмечается в данных ЦБ. Однако индекс оценок текущего состояния снизился на 2 п.п. и достиг минимума с начала 2017 года. По информации Банка России, четверть россиян считает, что за 2021-й их материальное положение ухудшится, такой ответ дали на 13 п.п. больше опрошенных, чем в начале 2020 года.
Переток средств из вкладов особенно во время самоизоляции и в конце прошлого года, когда процентные ставки были снижены, подтвердили в банках «Хоум Кредит», УБРиР, «Зенит», «Дом.РФ», Росбанк, ВТБ и «Санкт-Петербург». В том числе большую популярность приобрели инвестиционные продукты. Этот тренд сохранится в течение ближайших лет, что, по оценкам экспертов, может привести к оттоку средств с депозитов до 10%, считает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.
В 2020 году на предпочтения россиян по способам хранения сбережений влияли низкие процентные ставки и ослабление курса рубля на фоне глобального замедления экономической активности и снижения цен на нефть, рассказал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В январе–ноябре прирост портфеля вкладов составил всего 2,1%, в то время как в 2019 году он равнялся 6%. Причем в отдельные месяцы 2020-го банки отмечали даже отток вкладов. В ВТБ зафиксировали снижение доли переоткрываемых клиентами депозитов в прошлом году на 10–15 п.п., рассказала заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.
По данным опроса «Хоум Кредит», в ноябре вторым по популярности видом хранения сбережений после вкладов стала наличная иностранная валюта. В пользу нее высказались 40,4% всех респондентов. Инвестирование в ценные бумаги и ПИФы выбрало 5,2% опрошенных. В этом году на фоне роста реальных располагаемых доходов населения, улучшения ключевых экономических показателей и сохранения курса доллара в пределах 72–75 рублей аналитик ожидает снижение доли сбережений в наличной иностранной валюте.
Пойдут на спад
По мере улучшения ситуации с пандемией и привыкания к низким ставкам по вкладам управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий ожидает и сокращения числа тех, кто хранит средства в наличных. Основным риском таких сбережений он назвал инфляцию, так как доход с этой суммы денег получается отрицательным на размер роста цен в рублях или в валюте. Эффект увеличения наличности на фоне пандемии и низких ставок по вкладам был заметен не только в России, но также в США, Европе и других странах, рассказал эксперт.
В l квартале 2021-го, а возможно, и в первом полугодии рост инфляции продолжится, а затем снизится до 4%. Если не последует нового ослабления рубля, то уже заметное укрепление национальной валюты будет уменьшать эффект переноса валютного курса в потребительские цены, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая. На этом фоне инфляционные ожидания также могут стабилизироваться и начать снижаться.
Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что увеличение доли людей, которые предпочитают хранить средства в наличной форме, может также быть связано с желанием скрыть часть доходов и накоплений. Из-за пандемии наблюдается рост просроченных долгов. К примеру, по данным ФССП, средняя сумма задолженности за услуги ЖКХ в 2020-м составляла около 24 тыс. рублей, что выше, чем в предыдущие два года. За 11 месяцев 2020-го было возбуждено таких дел на сумму 77,2 млрд рублей. Бурный рост кредитования и снижение доходов в результате безработицы побуждают прежде всего должников хранить средства в наличной форме, рассказал эксперт.