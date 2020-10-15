Прямой эфир

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, заявили «Известиям» в Центробанке.

Требование «Мира»: банкам прописали лимит на кражи
С 1 ноября НСПК начнёт применять меры к превысившим порог 1 млн в месяц

«Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях», — рассказали в Банке России.

Среди плюсов новой формы нацвалюты в Банке России отметили более низкие комиссии по сравнению с другими безналичными способами платежей и расчетов. Расплачиваться можно будет без интернета: для этого необходимо перевести цифровые рубли со своего онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство, позволяющее работать с этой формой нацвалюты офлайн.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ранее заявлял, что запуск эксперимента может состояться в первой половине 2021 года. Он подчеркнул, что в технологическом и правовом отношении для пилота с цифровой валютой в России всё готово. Закон о цифровых финансовых активах вступит в силу с 1 января 2021 года, напомнил депутат.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» 16 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020