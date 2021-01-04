Аналитики заявили о рекордном росте наличных в России за 10 лет

По итогам 2020 года объем наличных в обращении превысит 13 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

13 трлн рублей — это деньги, которые граждане России и юридические лица хранят на руках и то, что остается в кассах банков страны. За 11 месяцев 2020 года, по которым опубликована статистика, объем наличных вырос на 2,3 трлн рублей — или 21,7% к 1 января 2019 года.

Такого всплеска не было как минимум с 2010 года, уточняет РБК в понедельник, 4 января. Аналитики издания полагают, что после подведения итогов, включающих все 12 месяцев года, рост наличных может составить до 2,8 трлн рублей — или 25%.

Как отметил представитель ЦБ, популярность наличных связана с пандемией коронавируса, пишет «Газета.ру».

В Центробанке полагают, что снятые в пандемию наличные вновь вернутся в систему. Однако, по прогнозам регулятора, продолжительность этого периода в значительной степени зависит от нормализации эпидемической ситуации.

В начале декабря глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что наличные деньги продолжат оставаться важным средством платежа еще как минимум 10 лет, однако в перспективе на смену им может прийти цифровой рубль от Банка России.

Вместе с тем в августе эксперты Центробанка рассказали, что россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей.