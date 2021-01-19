Совфед рассмотрит проект заявления в связи с языковой дискриминацией на Украине

Совет Федерации (СФ) 20 января рассмотрит проект заявления палаты в связи с ограничениями на использование русского языка на Украине. Об этом сообщил глава комитета по международным делам СФ Константин Косачев.

«Мы не можем пройти против этой одиозной ситуации, поэтому на пленарном заседании 20 января будет рассматриваться и, я надеюсь, будет принято заявление Совета Федерации, подготовленное комитетом по международным делам, где мы вновь привлечем внимание всех международных инстанций — и по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы — к этой совершенно нетерпимой ситуации», — сказал Косачев 19 января в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Он отметил, что Совфед предложит всем упомянутым международным инстанциям отреагировать на данную ситуацию. Сенатор выразил надежду на то, что этот призыв будет услышан.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов жестко раскритиковал политику Киева в отношении русского языка. Он подчеркнул, что всегда использует русский в публичных выступлениях, так как считает своим правом говорить на родном языке.

Кроме того, народный депутат VI созыва Кирилл Куликов подверг критике методы властей для популяризации и развития украинского языка в стране, а также заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.