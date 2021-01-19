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Эксперт оценил вероятность приостановки строительства «Северного потока – 2»

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что возможные риски приостановки строительства газопровода «Северный поток – 2» не должно испугать инвесторов. На эту тему эксперт высказался во вторник, 19 января, в эфире НСН.

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«Это ничего не значит. Когда идет размещение бумаг, то необходимо указать возможные риски. Поэтому «Газпром» вынужден был сделать такое заявление», — объяснил Пикин.

По его мнению, строительство будет завершено к середине года. Эксперт добавил, что «Газпром» не несет никаких потерь из-за задержки строительства трубопровода, а «козни» вокруг проекта только способствуют сплоченности компаний.

Пикин также подчеркнул, что «Северный поток – 2» стал «символом противоборства с санкциями».

Как стало известно ранее в этот же день, «Газпром» предупредил о том, что политическое давление может привести к приостановке строительства газопровода «Северный поток – 2».

Также во вторник в Германии учредили Фонд в поддержку строительства газопровода.

13 января Госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

Спустя два дня стало известно, что строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало работ запланировано на вторую половину января. Затем укладку труб продолжат на территории Германии.

К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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