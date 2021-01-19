Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что правительства большинства стран мира отреагировали на пандемию медленно и неэффективно. Об этом пишет газета The New York Times во вторник, 19 января.

Соответствующее расследование группы экспертов, возглавляемой бывшим премьер-министром Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президентом Либерии Элен Джонсон-Серлиф, еще не закончено. В то же время из предварительного доклада, который также должен будет стать дорожной картой, следует, что миру нужно пересмотреть свой подход к вспышкам инфекционных заболеваний.

В отчете описывается одна неудача за другой: от «медленной, громоздкой и нерешительной» системы оповещения о пандемии до бессвязных и даже препятствующих ответных мер со стороны национальных правительств.

Кроме того, в докладе отмечается, что даже после того, как поступил четкий предупреждающий сигнал о пандемии, «в очень многих странах этот сигнал был проигнорирован».

Зачастую, как выяснили эксперты, лидеры государств принимают решения в сфере здравоохранения, стараясь сохранить экономическую стабильность. Это решение, по мнению специалистов, оказалось ошибочным. Группа экспертов обнаружила, что страны, которые энергично и эффективно отреагировали на вспышку, оказались в лучшем экономическом положении, даже несмотря на то, что глобальная экономика потеряла более $7 трлн.

Всего доклад состоит из 34 страниц, и авторы статьи отмечают скудность опубликованных там подробностей. Вместе с тем специалисты отдельно выделили США и Китай в своем расследовании, и указали на их недочеты и провалы во время борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее в этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что в настоящее время есть предпосылки того, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.