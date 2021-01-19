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В ВОЗ оценили вероятность превращения COVID-19 в сезонное заболевание

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В настоящее время есть предпосылки того, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Об этом 18 января заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

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«Для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета», ― сказала она.

При этом Вуйнович добавила, что наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует полного уничтожения или искоренения вируса. По ее словам, вероятный сценарий в контексте глобальной вакцинации заключается в том, что SARS-CoV-2 в будущем станет эндемическим вирусом, у которого будет низкий уровень угрозы.

Ранее, 15 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией по типу гриппа, его циркуляция не прекратится.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент РФ выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

При этом вакцинация в российских регионах началась 15 декабря. Тогда сделать прививку могли определенные категории граждан — врачи, соцработники, люди из групп риска. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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