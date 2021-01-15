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Попова выразила мнение о сезонности коронавирусной инфекции

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Коронавирус станет сезонной инфекцией по типу гриппа, его циркуляция не прекратится, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в пятницу, 15 января, в ходе Гайдаровского форума.

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«Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких. Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон также, как приходит к нам вирус гриппа», — отметила глава ведомства.

13 января доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что Россия находится на зимнем плато по COVID-19 и говорить о победе над коронавирусом еще рано.

Вместе с тем Попова тогда заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. Кроме того, она подчеркнула, что зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19.

По данным на 15 января, в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.

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