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Telegram на прошлой неделе удалил сотни призывов к насилию в США

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На прошлой неделе модераторы Telegram заблокировали сотни публикаций с призывами к насилию после прошедших в США беспорядков, сообщил создатель мессенджера и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.

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По его словам, Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, однако в мессенджере запрещено распространять призывы к насильственным действиям.

С начала месяца модераторы платформы стали получать сообщения о «связанной с США публичной активности». Команда действовала «решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие».

«Благодаря этим усилиям наши модераторы на прошлой неделе заблокировали сотни публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы дойти до десятков тысяч пользователей», — написал Дуров в своем Telegram-канале в понедельник, 18 января.

Также он отметил, что модераторы продолжают удалять контент, который «провоцирует насилие».

14 января сообщалось, что Telegram пометил канал под названием Donald J. Trump, приписываемый президенту США Дональду Трампу, как мошеннический. Канал имеет более 550 тыс. подписчиков.

12 января британская газета The Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиванию приложением в США благодаря массовому переходу сторонников действующего американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, рост популярности мессенджера произошел после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников действующего главы государства.

Дуров отметил, что блокировка приложения Parler со стороны Apple и Google несет гораздо большую опасность для свободы слова, чем цензура в соцсетях.

6 января сторонники Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

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