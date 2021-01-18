Страховщики РФ обогнали Европу по уровню цифровизации

Российские страховщики обогнали Европу по уровню цифровизации. Эксперты уверены, что главная инновация, которая поможет отрасли, — это экосистемы. Такой подход позволит клиенту получить комплексные сервисные решения, сообщает телеканал «Известия». В результате клиент сэкономит время и деньги, а также получит сразу все необходимые финансовые продукты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.