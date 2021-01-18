Депутат назвал способы согревания после купаний в Крещение вместо алкоголя

Не следует согреваться алкоголем после крещенских купаний, лучше греться в теплом помещении с кружкой чая. Об этом рассказал «РИА Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич в понедельник, 18 января.

Накануне праздника Крещения парламентарий, говоря о рекомендациях для купаний, отметил важность принципа «не навреди» в этом вопросе. Он подчеркнул, что нужно исключить употребление алкогольных напитков, поскольку чрезмерная нагрузка на сердце может спровоцировать инсульты и инфаркты.

«Учитывая актуальность вопроса, лично я в Сети нашел огромное количество методов согревания после окунания в прорубь. Причем одним из наиболее рекомендуемых способов является спиртное. Лично я против такого подхода. Всё же предлагаю согревать организм пребыванием в теплом помещении и распитием теплого чая», — сказал Менделевич.

Он отметил, что, употребляя травяные чаи, важно не переусердствовать и учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе аллергические реакции.

Он подчеркнул, что достаточно трудно предугадать эффект от травяных настоев в комбинации с окунанием. Например, пустырник обладает седативным действием, ромашка — оживляющим. Депутат рекомендовал чаи с тонизирующим действием — зверобой, душицу или традиционный черный чай — и призвал быть осторожным с боярышником, успокоительными напитками.

Парламентарий указал, что необходимо следить за артериальным давлением и в случае его изменения скорректировать планы.

Он напомнил, что есть общие рекомендации по крещенским купаниям — например, заблаговременно готовить организм к этому событию, сытно пообедать примерно за два часа, разогревать тело перед погружением, а после купания обязательно оперативно насухо растереться полотенцем, одеть теплую одежду.

Парламентарий добавил, что важно учитывать индивидуальные особенности организма: наличие хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, болезней органов дыхательной, мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата и др.

«Также я бы не рекомендовал окунаться беременным, а в случае окунания детей — как минимум сокращать время купания», — сказал Менделевич.

Он отметил, что в любом случае окунание в прорубь является «огромным стрессом» и перед тем как подвергнуть организм такому испытанию, «лучше хотя бы посетить терапевта и руководствоваться его рекомендациями».

18 января православные верующие отмечают навечерие Крещения Господня, или Крещенский сочельник, и готовятся к встрече одного из главных христианских праздников — Крещения Господня (Богоявления) — 19 января.

В этом году традиционные крещенские купания в проруби будут менее массовыми, чем обычно. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от купаний в этом году из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием и люди делают это по собственной инициативе.

В Москве с 14 января готовят места для размещения крещенских купелей. В МЧС дали рекомендации для тех, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение.