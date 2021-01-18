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Премьер-министр Японии заявил о необходимости решения вопроса Курил

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Правительство Японии будет стремиться к развитию отношений с Россией, включая заключение мирного договора и разрешение территориальных вопросов касательно Южных Курил. Об этом в понедельник, 18 января, заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

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«В проблеме северных территорий (Южных Курил. ― Ред.) необходимо поставить точку, не оставляя ее для будущих поколений», ― сказал он во время выступления с программной речью на открытии сессии парламента, трансляцию которого ведет телеканала FNN в YouTube.

Также Суга подчеркнул, что Япония будет добиваться «всецелого» развития японо-российских отношений и, в частности, заключения мирного договора, пишет «Газета.ru».

Япония претендует на такие острова южной части Курил, как Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир.

В сентябре 2020 года между Сугой и российским президентом Владимиром Путиным прошел телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Москвой и Токио в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

В конце 2018 года Путин и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Однако к соглашению страны не пришли до сих пор.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над Курилами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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