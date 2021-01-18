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В ВОЗ оценили вероятность спада пандемии коронавируса в 2021 году

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Коронавирусная инфекция сохранится в мире, а пандемия будет продолжаться в 2021 году. Такое мнение в понедельник, 18 января, выразила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелина Вуйнович.

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Она пояснила, что единого мнения о времени окончания пандемии пока нет.

«Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится всё ярче, поскольку всё больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой вакцинации или уже начали ее проводить», — отметила Войнович в беседе с «Российской газетой».

Она напомнила, что прививочная кампания стартовала в том числе и в России. Вакцины же способны помочь в борьбе с пандемией, однако не станут единственным решением проблемы. Чтобы оказать влияние на прекращение распространения заболевания, гражданам по-прежнему необходимо носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики, заключила представитель ВОЗ.

Ранее, в понедельник, Вуйнович заявила, что человек может показывать положительные результаты на ПЦР-тестах в течение нескольких недель и при этом не быть заразным. Она подчеркнула, что, согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8–9 дней после появления симптомов.

Также в этот день стало известно, что COVID-19 заболели более 95 млн человек по всему миру. При этом было зарегистрировано 2 029 938 летальных исходов.

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