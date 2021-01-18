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Более 95 млн человек в мире заразились коронавирусом

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Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 95 млн. Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса в понедельник, 18 января.

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По его информации, с начала пандемии коронавирусом заразились 95 003 533 человека, при этом было зарегистрировано 2 029 938 летальных исходов.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (23 928 643) приходится на США, далее следуют Индия (10 557 985) и Бразилия (8 488 099).

Накануне сообщалось, что в России за минувшие сутки зафиксировано 23 586 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Всего с пандемии в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 3 568 209.

В среду, 13 января, президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации граждан от коронавируса. Он отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, и это показывает практика. Как позднее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется 18 января.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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