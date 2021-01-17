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В России за сутки выявили 23 586 случаев заболевания COVID-19

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В России за минувшие сутки зафиксировано 23 586 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (4012), Санкт-Петербурге (3316), Подмосковье (1426).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 481 человек. За минувшие сутки в стране выздоровели 23 440 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 3 568 209. Зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 человек.

В среду, 13 января, президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации граждан от коронавируса. Он отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире и это показывает практика. Как позднее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется 18 января.

15 января Голикова сообщила, что российские специалисты изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, свыше 400 из них уже полностью расшифрованы, пишет «Газета.ру».

По словам директора российского научно-исследовательского института «Микроб» Роспотребнадзора Владимира Кутырева, снижения заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать после февраля.

Вакцинация от коронавируса во всех регионах страны стартовала 15 декабря. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность «Спутника V» превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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