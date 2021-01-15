Эпидемиолог назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Снижения заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать после февраля. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, директор Российского научно-исследовательского института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

«Январь-февраль — будет еще подъем (заболеваемости COVID-19 — Ред.), а потом пойдет снижение», — сказал Кутырев на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Он рассказал, что Центр микробиологии Роспотребнадзора планирует в скором времени производить 10-20 тыс. экспресс-тестов на выявление антител к коронавирусу в день.

Также в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в течение двух-трех недель может появиться тест-система, которая будет способна отличить обычный коронавирус от мутировавшего.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что российские специалисты изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, свыше 400 из них уже полностью расшифрованы, пишет «Газета.ру».

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