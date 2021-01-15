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Голикова заявила об изучении в России 600 штаммов коронавируса

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Российские специалисты изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, свыше 400 из них уже полностью расшифрованы. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«После появления в России больных коронавирусом наши учёные выделили свои штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600 — я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведён полный геномный сиквенс», — отметила она в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

По словам Голиковой, Россия активно участвовала в изучении различных типов COVID-19 и его мутаций. Она подчеркнула, что специалисты примерно на протяжении года работают в условиях пандемии. Тем не менее ситуацию с заболеваемостью в РФ удается держать под контролем.

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