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Эпидемиолог заявила о возможном завершении пика заболеваемости COVID-19 в России

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, уже пройден. Об этом заявила 15 января замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации», — отметила она. По словам специалиста, можно предположить, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19.

Она отметила, что могут отмечаться колебания суточной заболеваемости, так как условия распространения инфекции в разных регионах России отличаются.

13 января доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил нахождение России на зимнем плато по COVID-19. По его мнению, говорить о победе над коронавирусом еще рано.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V», ставшим первой в мире вакциной от коронавируса.

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