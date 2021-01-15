Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Белоруссии
Спорт
Уэйн Руни завершил карьеру футболиста
Экономика
Минтруд подготовил проект о повышении пособий для ряда граждан
Мир
В Белоруссии за сутки выявили 1941 случай коронавируса
Политика
В Уфе избрали нового мэра
Мир
В Великобритании обнаружили бразильский штамм коронавируса
Мир
Австрия ввела предварительную онлайн-регистрацию для въезжающих в страну
Общество
Минтруд отметил снижение числа безработных в России
Мир
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями
Сюжет:

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России спокойной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России можно назвать спокойной на фоне происходящего в других странах. Об этом в пятницу, 15 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Держать иммунитет: в России приступят к массовой вакцинации
По оценкам экспертов, на прививочную кампанию потребуется несколько месяцев

«В самом деле на фоне проблем в других странах Российская Федерация выглядит ровно и спокойно. Если смотреть кривые заболеваемости, то наша кривая достаточно плавная и пологая по сравнению с тем, что мы видим на аналогичных графиках в других странах», — отметила она в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Ранее в пятницу замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, уже пройден. Она обратила внимание на существующую тенденцию к стабилизации ситуации.

В этот же день стало известно, что число выявленных случаев коронавируса в России превысило 3,5 млн, за сутки зарегистрировано 24 715 новых случаев.

Также за 24 часа выздоровели 27 636 пациентов, скончались 555 человек.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021