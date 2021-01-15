Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России спокойной

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России можно назвать спокойной на фоне происходящего в других странах. Об этом в пятницу, 15 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В самом деле на фоне проблем в других странах Российская Федерация выглядит ровно и спокойно. Если смотреть кривые заболеваемости, то наша кривая достаточно плавная и пологая по сравнению с тем, что мы видим на аналогичных графиках в других странах», — отметила она в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Ранее в пятницу замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, уже пройден. Она обратила внимание на существующую тенденцию к стабилизации ситуации.

В этот же день стало известно, что число выявленных случаев коронавируса в России превысило 3,5 млн, за сутки зарегистрировано 24 715 новых случаев.

Также за 24 часа выздоровели 27 636 пациентов, скончались 555 человек.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

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