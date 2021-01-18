В ВОЗ назвали период заразности переболевших коронавирусом

Человек может показывать положительные результаты на ПЦР-тестах в течение нескольких недель и при этом не быть заразным. Об этом в понедельник, 18 января, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете».

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8–9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — отметила она.

Двухнедельный карантин, рекомендованный ВОЗ, основывается на имеющейся информации об инкубационном периоде. Согласно научным данным, в настоящее время средний инкубационный период составляет 5–6 дней с верхней границей 14 дней.

Ранее, 14 января, сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о необходимости соблюдать масочный режим даже после вакцинации от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что установленные Роспотребнадзором правила сохраняются для всех.

В тот же день в управлении по охране общественного здоровья Англии рассказали, что, несмотря на то, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет как минимум на пять месяцев, они могут остаться заразными.

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