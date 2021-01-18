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Вильфанд объяснил аномальные холода в Москве в ближайшие дни

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Аномально низкая температура в Москве связана с перемещением по-настоящему холодных арктических масс и отсутствием «облачного покрывала». Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В последнюю неделю в столичный регион пришли сильные морозы, а столбик термометра опустился до минус 20 градусов. При этом ночь на понедельник, 18 января, заметно холоднее, что связано с двумя факторами.

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Первым фактором Вильфанд обозначил перемещение арктических масс, а вторым — сильнейшее охлаждение подстилающей поверхности и вымораживание приземного слоя воздуха из-за отсутствия «облачного покрывала».

По его словам, похолодание в Москве продолжится. В ближайшую ночь ожидается до 26-29 градусов мороза, в Московской области местами до 31 градуса мороза. В дневное время ожидается 20-22 градуса ниже ноля.

Также метеоролог предупредил, что наиболее низкая температура будет наблюдаться в утренние часы. Он призвал жителей региона учитывать этот фактор, особенно это касается родителей школьников и тех, кто рано отправляется на работу.

Ранее 17 января сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы. Отмечается, что предупреждение действует до полудня 19 января.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 18 января в Москве будут самые холодные сутки за последние четыре года.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о наступлении аномальных холодов в ближайшие дни на большей части территории России.

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