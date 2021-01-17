В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр в воскресенье, 17 января.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение действует до полудня 19 января.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 18 января в Москве будут самые холодные сутки за последние четыре года.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о наступлении аномальных холодов в ближайшие дни на большей части территории России.