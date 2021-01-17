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Гибель одного члена экипажа затонувшего в Турции сухогруза подтвердили

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Среди 12 членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции сухогруза Arvin было двое россиян, гибель одного члена экипажа подтверждена, шесть человек спасены. Об этом 17 января сообщили в береговой охране.

«Всего на сухогрузе было 12 человек, из них двое россиян. <...> Гибель одного человека мы можем подтвердить точно, его тело мы достали. Остальных спасатели могли увидеть издали или предположить их гибель исходя из условий на месте», — передает «РИА Новости».

Операция по спасению пяти человек продолжается.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек.

В береговой охране также уточнили, что разные данные по погибшим могут быть из-за того, что в районе очень плохие метеоусловия — они, предположительно, и стали причиной крушения судна.

В украинском МИДе заявили о спасении пяти граждан Украины и одного иностранца с сухогруза. Состояние спасенных удовлетворительное, написал в Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко.

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер рассказал, что турецкие спасатели проводят операцию, в ходе которой пытаются вызволить двух членов экипажа сухогруза со скал. Однако спасательная операция была вновь приостановлена из-за плохих погодных условий.

Судно Arvin потерпело крушение у берегов турецкой провинции Бартын 17 января. В AFAD сообщали об обнаружении тел двух погибших.

По данным Росморречфлота, владельцем судна является украинская компания.

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