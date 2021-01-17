Названа возможная причина крушения сухогруза в Черном море

Причиной крушения сухогруза у берегов Турции в Черном море могли стать плохие метеоусловия. Об этом 17 января сообщили турецкие власти.

Отмечается, что всего на борту находились 12 человек, шестеро из них спасены. Уточняется, что речь идет о судне «Арвин», которое ходило под флагом Палау, следует из данных систем по отслеживанию судов Vesselfinder и Marinetraffic.

Как сообщалось ранее, сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним сообщениям местных властей, два члена экипажа погибли, шесть человек спасены, четверых ищут.

Согласно данным портала Vesselfinder, сухогруз «Арвин» построен в 1975 году, до 1992 года ходил под российским флагом. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау, порт приписки Малакаль Харбор, отмечается в материалах сайта Fleetphoto. Владельцем судна является Arvin Shipping LTD.