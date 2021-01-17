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Число погибших моряков у берегов Турции выросло до четырех

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Число моряков, погибших при крушении сухогруза Arvin в Черном море у берегов Турции, возросло до четырех. Об этом сообщил в воскресенье, 17 января, губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

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Он отметил, что турецкие спасатели проводят операцию, в ходе которой пытаются вызволить двух членов экипажа сухогруза со скал. Однако спасательная операция была вновь приостановлена из-за плохих погодных условий. Уже спасены шесть человек.

«По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших. Мы вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения», — сказал Гюнер в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что спасенные моряки доставлены в больницу, куда он намерен отправиться сам.

В этот же день, 17 января, стало известно о крушении сухогруза Arvin в Черном море у берегов Турции в районе Инкуму (провинция Бартын). Отмечается, что судно ходило под российским флагом.

Местные власти объявили о начале операции по спасению 15 членов экипажа сухогруза. Спасение моряков осложняют неблагоприятные погодные условия.

Гюнер уточнил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin — граждане Украины. Он добавил, что судно шло под флагом Палау. В Росморречфлота отметили, что двое членов экипажа — россияне. По данным ведомства, владельцем судна является украинская компания.

В Российском профсоюзе моряков отметили, что сухогруз Arvin был снят с регистрации в России в 1997 году. В организации отметили, что остается загадкой, почему сухогруз перешел под российский флаг за такое короткое время.

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