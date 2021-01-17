В Индонезии подтвердили исправность двигателей разбившегося Boeing

Данные черного ящика разбившегося индонезийского самолета Boeing 737-524 подтвердили, что оба двигателя воздушного судна были исправны в момент крушения. Об этом в воскресенье, 17 января, пишет Daily Mail со ссылкой на Национальный комитет по транспортной безопасности Индонезии (KNKT).

Отмечается, что после подтверждения исправности двигателей самолета причина крушения остается неизвестной.

15 января специалисты извлекли данные, которые содержались на самописце, фиксировавшем параметры полета. Все 330 параметров сохранились в хорошем состоянии. Черный ящик был найден и извлечен 12 января, водолазы отыскали его в море у берегов индонезийской столицы Джакарты.

15 января стало известно об обнаружении второго черного ящика Boeing 737-524, однако 17 января появились данные о том, что он потерян. Как сообщил замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи, на данный момент у спасателей не получается уловить сигнал самописца.

По информации портала Detik, ранее были найдены фрагменты устройства, но там не оказалось памяти.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Следователи отклонили версию со взрывом в воздухе. Предполагается, что самолет мог взорваться при ударе об воду на очень высокой скорости. На это указывают разбросанные на небольшой площади обломки воздушного судна.

Представитель местного Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади отмечал, что разбившийся лайнер при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

По данным авиакомпании, на борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.