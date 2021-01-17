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В Индонезии подтвердили исправность двигателей разбившегося Boeing

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Данные черного ящика разбившегося индонезийского самолета Boeing 737-524 подтвердили, что оба двигателя воздушного судна были исправны в момент крушения. Об этом в воскресенье, 17 января, пишет Daily Mail со ссылкой на Национальный комитет по транспортной безопасности Индонезии (KNKT).

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Отмечается, что после подтверждения исправности двигателей самолета причина крушения остается неизвестной.

15 января специалисты извлекли данные, которые содержались на самописце, фиксировавшем параметры полета. Все 330 параметров сохранились в хорошем состоянии. Черный ящик был найден и извлечен 12 января, водолазы отыскали его в море у берегов индонезийской столицы Джакарты.

15 января стало известно об обнаружении второго черного ящика Boeing 737-524, однако 17 января появились данные о том, что он потерян. Как сообщил замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи, на данный момент у спасателей не получается уловить сигнал самописца.

По информации портала Detik, ранее были найдены фрагменты устройства, но там не оказалось памяти.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Следователи отклонили версию со взрывом в воздухе. Предполагается, что самолет мог взорваться при ударе об воду на очень высокой скорости. На это указывают разбросанные на небольшой площади обломки воздушного судна.

Представитель местного Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади отмечал, что разбившийся лайнер при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

По данным авиакомпании, на борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

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