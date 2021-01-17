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В Индонезии потеряли сигнал второго черного ящика разбившегося Boeing

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Индонезийские спасатели потеряли сигнал второго черного ящика разбившегося в Яванском море самолета Boeing 737-524. Об этом сообщил в воскресенье, 17 января, замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи.

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По его словам, на данный момент у спасателей не получается уловить сигнал самописца. По информации портала Detik, ранее были найдены фрагменты устройства, но там не оказалось памяти.

15 января специалисты извлекли данные, которые содержались на другом самописце, фиксировавшем параметры полета. Все 330 параметров сохранились в хорошем состоянии. Черный ящик был найден и извлечен 12 января, водолазы отыскали его в море у берегов индонезийской столицы Джакарты.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Следователи отклонили версию со взрывом в воздухе. Предполагается, что самолет мог взорваться при ударе об воду на очень высокой скорости. На это указывают разбросанные на небольшой площади обломки воздушного судна.

Представитель местного Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади отмечал, что разбившийся лайнер при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

По данным авиакомпании, на борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

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