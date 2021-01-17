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Стало известно о планах Европы пошатнуть «господство» доллара

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Европейский союз планирует объявить, что мировые рынки слишком зависимы от американской валюты. Об этом со ссылкой на проект Еврокомиссии и источники в организации сообщила газета Financial Times в субботу, 16 января.

По информации издания, власти Брюсселя намерены поднять этот вопрос незадолго до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая запланирована на 20 января. Предположительно, проект будет принят во вторник, 19 января.

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В основном в проекте идет речь о трудностях, с которыми столкнулся Евросоюз после санкционной политики в отношении Ирана со стороны действующего президента США Дональда Трампа. В документе подчеркивается, что Европу следует защитить от «последствий незаконного экстерриториального применения» подобных мер.

Также источник издания добавил, что в проекте указывается на уязвимости, которые показались в годы президентства Трампа, в том числе само место ЕС в мире и его возможность быть экономической и финансовой державой.

15 января глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что американский доллар останется мировой резервной валютой в течение 30–50 лет.

Ранее в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам, поскольку рубль не является резервной валютой. Она добавила, что регулятор видит признаки ускорения инфляции в стране после пандемии коронавируса.

13 января Минфин заявил о планах по закупке иностранной валюты на 106,3 млрд рублей в период с 15 января по 4 февраля. Ежедневный объем покупки будет эквивалентен 7,1 млрд рублей.

Последний раз министерство закупало валюту в марте 2020 года на сумму 133,3 млрд рублей.

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