Кудрин спрогнозировал сохранение доллара как мировой резервной валюты

Американский доллар останется мировой резервной валютой в течение 30–50 лет. Об этом в пятницу, 15 января, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, и не менее 30–40 и 50 даже лет она будет оставаться основной. Китайская валюта пока не станет мировой резервной валютой», — отметил он в ходе Гайдаровского форума.

По словам Кудрина, в настоящее время Пекин не может обеспечить свободу движения капитала в свою страну, также на ее территории отсутствует свобода определения цен активов. При этом, как подчеркнул политик, уровень доверия мира к китайской статистике пока на невысоком уровне.

«Китайская экономика для нас немножко неопределенная величина, чуть-чуть «черный ящик», несмотря на ведущие передовые компании, которые имеют листинг на мировых биржах», — подчеркнул председатель Счетной палаты.

Прозрачность действий Китая, как заключил Кудрин, позволит ему оказывать большее влияние на экономику всего мира, однако этот процесс займет у страны около 30 лет.

Ранее в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам, поскольку рубль не является резервной валютой. Она добавила, что регулятор видит признаки ускорения инфляции в стране после пандемии коронавируса.

13 января Минфин заявил о планах по закупке иностранной валюты на 106,3 млрд рублей в период с 15 января по 4 февраля. Ежедневный объем покупки будет эквивалентен 7,1 млрд рублей.

Последний раз министерство закупало валюту в марте 2020 года на сумму 133,3 млрд рублей.